Il 11 giugno è iniziato il Mondiale con la partita tra Messico e Sudafrica. È la prima gara della competizione, che vede il maggior numero di squadre partecipanti nella storia del torneo. La partita ha aperto ufficialmente il torneo, che si svolge in diverse città e stadi del paese ospitante. Le squadre si sono affrontate in un match che ha dato il via alla lunga serie di incontri previsti fino alla finale.

Un ottavo Francia-Spagna che sembra almeno una semifinale. Altri possibili incroci di lusso: Colombia-Spagna e Brasile-Norvegia. Nei sedicesimi potrebbe splendere Olanda-Marocco. L'Argentina ha un tabellone apparentemente meno impegnativo, così come la Turchia, pur ripescata dai playoff, viste le possibili sfide può sognare i quarti di finale. A poche ore del pronti-via con Messico-Sudafrica, gara inaugurale al mitico Azteca mai così malinconico per noi protagonisti della "partita del secolo", giochiamo il Mondiale. O, meglio, i gruppi: per capire chi potrebbe vincerli, chi qualificarsi da secondo e quali nazionali sperano di rientrare tra "le migliori terze". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giochiamo il Mondiale: le nostre previsioni girone per girone

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