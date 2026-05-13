Nella prossima stagione di Lega Pro 2026-27, il Forlì non conterrà più la squadra umbra, che ha ufficialmente cessato l’attività a causa di un fallimento. La Ternana, infatti, non figura più tra le società partecipanti alla categoria, lasciando un vuoto nel quadro dei partecipanti. La notizia arriva dopo l’annuncio ufficiale della società, che ha confermato la scomparsa del club.

Tra le compagne di viaggio del Forlì nella Lega Pro 2026-27 non ci sarà più la Ternana. Il club umbro è infatti fallito. Alle ore 12 di ieri, termine ultimo per presentare la base d’asta, non è pervenuta alcuna offerta vincolante per l’acquisizione del ramo d’azienda sportivo. Una montagna di debiti e l’inevitabile pesante penalizzazione nella prossima stagione hanno frenato ogni potenziale acquirente. Oggi, dunque, l’ asta andrà deserta. Nel giro di una settimana la Federcalcio procederà allo svincolo d’ufficio di tutti i giocatori, che saranno liberi di trovare una nuova sistemazione. Inesorabilmente perduto anche tutto il patrimonio del settore giovanile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C, gli umbri erano nel girone del Forlì. Ufficiale: la Ternana non esiste più

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