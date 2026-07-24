Misteri Napoli 2 | il club sapeva perfettamente del problema al ginocchio di Buongiorno dove sta la sorpresa?

Il club era a conoscenza del problema al ginocchio di Buongiorno, che si era anche sottoposto a un intervento chirurgico a giugno per una cisti. La notizia arriva in un momento di incertezza sulla gestione dell’infortunio. La dichiarazione di un dirigente del Napoli ha suscitato sorpresa, poiché si era evitato di menzionare pubblicamente tali dettagli precedentemente. Nessuna comunicazione ufficiale aveva confermato la condizione del giocatore prima di questa rivelazione.

Buongiorno si è anche operato a giugno per una cisti. Fossimo stati nel diretto sportivo del Napoli Giovanni Manna quella frase ieri non l’avremmo pronunciata. “L’infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista”. È stato un autogol, lo abbiamo scritto. Perché Buongiorno non si è fatto male in allenamento o in partitella. No. Si è fatto male – diciamo – a fermo. È arrivato alle visite mediche del Napoli già infortunato, già con la lesione alla radice del menisco. E in più, abbiamo saputo dal Corriere dello Sport non dal Napoli, che si era operato a inizio giugno a Lione e si era tolto una fastidiosi cisti. Quindi il Napoli sapeva benissimo del travaglio di Buongiorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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