Buongiorno il problema al ginocchio risale un mese fa Il Napoli credeva che fosse risolto
L'infortunio al ginocchio di Buongiorno, avvenuto un mese fa, potrebbe influenzare il mercato del club. L'assenza del difensore si aggiunge a una situazione già difficile, anche se non ci sono aggiornamenti recenti sulle condizioni. Il problema al ginocchio si trascina da tempo, e non si tratta di un nuovo infortunio. La squadra aveva sperato in un pieno recupero, ma l'assenza prolungata rischia di avere ripercussioni sul reparto difensivo.
L’infortunio a Buongiorno potrebbe condizionare pesantemente il mercato. L’infortunio di Buongiorno è la notizia principale ovviamente. Che poi non si può parlare di infortuni, nel senso che non c’è stata alcuna novità. L’infortunio era pregresso, è questa l’assurdità. Per Sky Sport 24 collegamento da Dimaro (dov’è cominciato il ritiro del Napoli) con Massimo Ugolini: “I problemi al ginocchio destro di Buongiorno risalgono a circa un mese fa. Sembrava essere tutto risolto, evidentemente non è stato così. Il difensore non sarà a disposizione né a Dimaro né, presumibilmente, a Castel di Sangro. Il ginocchio continua a tormentare il difensore. È una novità che potrebbe pesantemente condizionare il mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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