L'infortunio al ginocchio di Buongiorno, avvenuto un mese fa, potrebbe influenzare il mercato del club. L'assenza del difensore si aggiunge a una situazione già difficile, anche se non ci sono aggiornamenti recenti sulle condizioni. Il problema al ginocchio si trascina da tempo, e non si tratta di un nuovo infortunio. La squadra aveva sperato in un pieno recupero, ma l'assenza prolungata rischia di avere ripercussioni sul reparto difensivo.

L’infortunio a Buongiorno potrebbe condizionare pesantemente il mercato. L’infortunio di Buongiorno è la notizia principale ovviamente. Che poi non si può parlare di infortuni, nel senso che non c’è stata alcuna novità. L’infortunio era pregresso, è questa l’assurdità. Per Sky Sport 24 collegamento da Dimaro (dov’è cominciato il ritiro del Napoli) con Massimo Ugolini: “I problemi al ginocchio destro di Buongiorno risalgono a circa un mese fa. Sembrava essere tutto risolto, evidentemente non è stato così. Il difensore non sarà a disposizione né a Dimaro né, presumibilmente, a Castel di Sangro. Il ginocchio continua a tormentare il difensore. È una novità che potrebbe pesantemente condizionare il mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Buongiorno, il problema al ginocchio risale un mese fa. Il Napoli credeva che fosse risolto

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