Per la partita tra Napoli e Udinese, sono assenti Spinazzola e Buongiorno a causa di un problema al ginocchio. La squadra azzurra dovrà fare a meno di questi giocatori anche nell’ultimo impegno della stagione. L’assenza di Spinazzola e Buongiorno si aggiunge ad altre assenze, mantenendo alta la preoccupazione del tecnico azzurro. La partita si gioca alla vigilia di una giornata che si preannuncia ancora difficile per il Napoli.

Una stagione che neanche nell'ultima giornata lascia tranquillo Antonio Conte. Altre due defezioni, anche oggi, per il mister azzurro alla vigilia della partita con l'Udinese. Antonio Conte lascia il Napoli, l'ultimo saluto al mister nel ritiro di Pozzuoli Infatti, Buongiorno e Spinazzola non sono stati convocati per la partita del Maradona. Per entrambi un trauma contusivo al ginocchio, probabilmente procurato durante la rifinitura. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Udinese, out Spinazzola e Buongiorno a causa di un problema al ginocchio

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