Misteri Napoli 1 Che ha fatto Beukema che dopo due mesi di riposo ha un’infiammazione cronica ai tendini?

Beukema non ha partecipato al ritiro del Napoli e, dopo due mesi di riposo, ha evidenziato un’infiammazione cronica ai tendini. Il difensore olandese non si è mai allenato con il gruppo durante la preparazione pre-campionato. Il direttore sportivo ha comunicato che potrebbe riprendere gli allenamenti a fine ritiro, che si svolge a Castel di Sangro. Finora, non ci sono indicazioni su una possibile data di rientro completo in campo.

Beukema salta il ritiro del Napoli. Sam (si legge con la abbiamo capito a Dimaro) Beukema non si è mai allenato finora nel ritiro del Napoli. E ieri il direttore sportivo Giovanni Manna ha detto in conferenza stampa che dovrebbe tornare ad allenarsi verso la fine del ritiro del Castel di Sangro. Considerando che il ritiro abruzzese finirà il 13 agosto, possiamo presumere che potrebbe sostenere il suo primo giorno di allenamento il 10 agosto. Il che ovviamente lo escluderebbe, o potrebbe escluderlo, dalla formazione titolare che Allegri dovrà mettere in campo il 22 agosto contro il Genoa per la prima giornata di campionato. Beukema, ha scritto il Napoli nel bollettino medico, ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine achilleo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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