Una giornalista e una presentatrice sportiva della Bbc hanno annunciato di aver lasciato il loro lavoro in breve tempo, entrambe dopo aver riflettuto sulle proprie scelte di vita. La prima ha spiegato di aver capito cosa si stava perdendo come madre, mentre la seconda ha confermato di aver abbandonato la propria posizione dopo aver maturato una decisione simile. Entrambe hanno comunicato di aver deciso di lasciare il ruolo che desideravano, senza ulteriori dettagli.

«N el giro di due settimane mi sono dimessa dal lavoro che ho sempre desiderato fare»: ha raccontato Natalie Pirks, a questo punto ex presentatrice sportiva della Bbc. Lo ha fatto per un disegno della figlia Soraya: rappresentava lei sdraiata mentre lavorava al telefono. Una “fotografia” della situazione che le ha fatto definitivamente mettere a fuoco il desiderio di essere maggiormente presente nei momenti importanti dei figli. «Sulla carta il mio lavoro è sempre stato un successo. Nella vita reale, però, ti ritrovi a dover gestire mille cose contemporaneamente. Ti perdi momenti importanti con la tua famiglia e ti chiedi se sia davvero la strada giusta per te ».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Nel giro di due settimane mi sono dimessa dal lavoro che ho sempre desiderato fare»: ha raccontato la giornalista Bbc. Lo ha fatto dopo avere capito che cosa si stava perdendo come madre. Il dilemma ci riguarda? Fino a che punto?

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La famosa presentatrice e giornalista sportiva della Bbc, Natalie Pirks, ha lasciato quello che da sempre ha considerato il lavoro dei suoi sogni, dopo vent'anni di carriera. A cambiare tutto un disegno fatto da sua figlia minore, Soraya. La bambina ha lasciato u x.com