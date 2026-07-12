Ilary Blasi ha frequentato il liceo classico, conseguendo il diploma. Dopo aver intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, ha deciso di tornare a studiare. Attualmente, è iscritta a un percorso di formazione superiore, senza specificare il tipo di scuola o qualifica. La sua scelta di riprendere gli studi riguarda una passione personale, anche se non sono stati resi pubblici dettagli sul percorso scolastico attuale.

Non tutti sanno quale percorso scolastico abbia seguito Ilary Blasi. Dopo una brillante carriera televisiva, la presentatrice ha scelto di riprendere gli studi inseguendo una passione speciale. Leggi anche: Dimenticate la Ilary Blasi conduttrice e showgirl, ecco com’è come mamma: le sue parole sui figli e quella paura che non la fa dormire Da oltre vent’anni Ilary Blasi è uno dei volti più amati della televisione italiana. Il pubblico la conosce come conduttrice, showgirl e protagonista di numerosi programmi di successo. Negli ultimi tempi, però, ha deciso di sorprendere tutti mostrando un lato completamente diverso della sua vita. L’ex moglie di Francesco Totti, infatti, ha scelto di affrontare una nuova sfida personale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Sapete che titolo di studio ha Ilary Blasi e soprattutto che oggi è tornata sui libri? Ecco che scuola ha fatto

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CAMPOSCUOLA: ILARY NICOLE E TUTTA LA CLASSE PARTONO IN GITA DI SCUOLA E CHIUDIAMO DAMIRIA NEL BAGNO!

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