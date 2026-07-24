Miss Italia Stella Negri di Calenzano è la nuova Miss Golfo del Sole

Il 24 luglio 2026, a Follonica, Stella Negri, 17 anni di Calenzano, è stata incoronata Miss Golfo del Sole 2026. La ragazza, alta 1,75 metri e studentessa, ha ottenuto il titolo durante la finale regionale di Miss Toscana. È la seconda vincitrice della selezione toscana a conquistare il riconoscimento in questa edizione.

Follonica (Grosseto), 24 luglio 2026 – È Stella Negri la nuova Miss Golfo del Sole 2026, ed è il secondo sigillo nelle selezioni di Miss Toscana per la ragazza di Calenzano che ha solo 17 anni, è alta 1,75 ed è una studentessa. https:www.lanazione.itfirenzecronacamiss-italia-stella-negri-di-calenzano-e-la-nuova-miss-golfo-del-sole-xkcgd1oz La calenzanese Stella Negri ha preceduto Giorgia Gonnelli, 18 anni, di Cecina (Livorno) che si è classificata seconda. Il podio, composto da giovani concorrenti, è completato dal terzo posto di Myriam Anna Gioia, 17 anni di Prato. Quarta classificata è Francesca Mollo, 24 anni, di Rignano sull’Arno (Firenze) che ha preceduto Valentina Iardella, 29 anni, di Casale Marittimo (Pisa) e Benedetta Pascucci, 23 anni, di Figline (Firenze) che in molte selezioni si è piazzata tra le primissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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