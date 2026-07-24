Miss Italia Stella Negri di Calenzano è la nuova Miss Golfo del Sole

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 24 luglio 2026, a Follonica, Stella Negri, 17 anni di Calenzano, è stata incoronata Miss Golfo del Sole 2026. La ragazza, alta 1,75 metri e studentessa, ha ottenuto il titolo durante la finale regionale di Miss Toscana. È la seconda vincitrice della selezione toscana a conquistare il riconoscimento in questa edizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Follonica (Grosseto), 24 luglio 2026 – È Stella Negri la nuova Miss Golfo del Sole 2026, ed è il secondo sigillo nelle selezioni di Miss Toscana per la ragazza di Calenzano  che ha solo 17 anni, è alta 1,75 ed è una studentessa. https:www.lanazione.itfirenzecronacamiss-italia-stella-negri-di-calenzano-e-la-nuova-miss-golfo-del-sole-xkcgd1oz La calenzanese Stella Negri ha preceduto Giorgia Gonnelli, 18 anni, di Cecina (Livorno) che si è classificata seconda. Il podio, composto da giovani concorrenti, è completato dal terzo posto di Myriam Anna Gioia, 17 anni di Prato. Quarta classificata è Francesca Mollo, 24 anni, di Rignano sull’Arno (Firenze) che ha preceduto Valentina Iardella, 29 anni, di Casale Marittimo (Pisa) e Benedetta Pascucci, 23 anni, di Figline (Firenze) che in molte selezioni si è piazzata tra le primissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

miss italia stella negri di calenzano 232 la nuova miss golfo del sole
© Lanazione.it - Miss Italia, Stella Negri di Calenzano è la nuova Miss Golfo del Sole
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Miss Italia 2026, la pordenonese Elisa Cherubin vola alla finale di Miss FriuliElisa Cherubin, rappresentante di Pordenone, ha raggiunto la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma alla fine di agosto al Parco Termale...

La studentessa della Sapienza è Miss Miluna Roma 2026: verso Miss ItaliaUna studentessa dell'Università La Sapienza ha vinto il titolo di Miss Miluna Roma 2026 e si prepara a partecipare a Miss Italia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web