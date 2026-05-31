La studentessa della Sapienza è Miss Miluna Roma 2026 | verso Miss Italia

Notizia in breve

Una studentessa dell'Università La Sapienza ha vinto il titolo di Miss Miluna Roma 2026 e si prepara a partecipare a Miss Italia. La vittoria è stata decisa da una giuria composta da professionisti del settore. La studentessa ha superato le altre concorrenti durante la finale, ottenendo il riconoscimento per la sua presenza scenica e il talento mostrato. La gara si è svolta in un evento pubblico, con giudici che hanno valutato diversi aspetti delle candidate.