La studentessa della Sapienza è Miss Miluna Roma 2026 | verso Miss Italia
Una studentessa dell'Università La Sapienza ha vinto il titolo di Miss Miluna Roma 2026 e si prepara a partecipare a Miss Italia. La vittoria è stata decisa da una giuria composta da professionisti del settore. La studentessa ha superato le altre concorrenti durante la finale, ottenendo il riconoscimento per la sua presenza scenica e il talento mostrato. La gara si è svolta in un evento pubblico, con giudici che hanno valutato diversi aspetti delle candidate.
? Domande chiave Chi sono i giudici che hanno decretato la vittoria di Fabiana?. Come ha fatto la studentessa della Sapienza a conquistare la corona?. Quali sono le prossime tappe del percorso verso Miss Italia Lazio?. Perché la capacità comunicativa è stata decisiva per la vincitrice?.? In Breve Giuria composta da Tommaso Capezzone, Andrea La Fortuna e Carlotta Sarrocco.. Organizzazione affidata a Delta Events Srls, esclusiva regionale dal 2011.. Fabiana Paris accede alle finali regionali insieme ad altre nove concorrenti.. Regia artistica curata da Mario Gori con musica di Dj Ivan Felici.. Fabiana Paris conquista il titolo di Miss Miluna Roma 2026 al club Le Palme. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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