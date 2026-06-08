Miss Italia 2026 la pordenonese Elisa Cherubin vola alla finale di Miss Friuli

Elisa Cherubin, rappresentante di Pordenone, ha raggiunto la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma alla fine di agosto al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro. La giovane parteciperà ai concorsi regionali dove si assegneranno i titoli locali. La sua presenza tra i finalisti è stata ufficializzata dopo aver superato le fasi preliminari. La finale di Miss Friuli Venezia Giulia si svolgerà a fine mese, con la partecipazione di altre candidate della regione.

Elisa Cherubin è stata ammessa agli appuntamenti dove si assegneranno i titoli regionali ed alla finale di "Miss Friuli Venezia Giulia" al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.La 19enne di Valvasone Arzene, studentessa universitaria di scienze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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