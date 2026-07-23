Ok del governo alla norma anti maranza minori imputabili da 14 anni Meloni | Chi sbaglia deve pagare

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori, stabilendo che i minorenni a partire dai 14 anni possono essere considerati imputabili. La legge prevede che chi commette un reato a questa età possa essere ritenuto responsabile penalmente. La proposta è stata presentata come una risposta alle condotte dei giovani, con l’obiettivo di responsabilizzarli di fronte alla legge.

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Cambia tutto per i minorenni che commettono reati. O meglio, cambia il punto di partenza. Il governo ha approvato un disegno di legge destinato a fare discutere, che riscrive le regole sull'imputabilità dei giovanissimi. Via la presunzione d'incapacità, dentro quella di responsabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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