Ok del governo alla norma anti maranza minori imputabili da 14 anni Meloni | Chi sbaglia deve pagare

Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori, stabilendo che i minorenni a partire dai 14 anni possono essere considerati imputabili. La legge prevede che chi commette un reato a questa età possa essere ritenuto responsabile penalmente. La proposta è stata presentata come una risposta alle condotte dei giovani, con l’obiettivo di responsabilizzarli di fronte alla legge.

Cambia tutto per i minorenni che commettono reati. O meglio, cambia il punto di partenza. Il governo ha approvato un disegno di legge destinato a fare discutere, che riscrive le regole sull'imputabilità dei giovanissimi. Via la presunzione d'incapacità, dentro quella di responsabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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COME INTERPRETARE correttamente le nuove norme del DECRETO SICUREZZA anti maranza - coltelli

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Il governo vara la «norma anti maranza»: minori imputabili dai 14 anni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa da 15 a 14 anni l’età in cui i minori possono essere imputati.

Nuova stretta anti-maranza: dai 14 ai 18 anni minori sempre imputabili salvo prova contrariaA partire da oggi, i minori tra i 14 e i 18 anni sono sempre imputabili, salvo che si dimostri la loro incapacità di intendere e di volere.

Temi più discussi: Ministro Foti: Ok UE ad aiuti energivori, risultato lavoro del governo Meloni; L’ira di Meloni che non stoppa la riforma ma avvisa gli alleati: ora chiarire come proseguire; Il mare di Meloni. Ottiene l’ok alla legge elettorale e salva l’estate. In programma una festa per il record di governo; Dal premio alle soglie di sbarramento, cosa prevede la nuova legge elettorale del governo Meloni.

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