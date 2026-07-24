Imputabilità minori Salvini | Basta nascondersi dietro all’età

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove norme sull’imputabilità dei minori. Il vicepremier ha dichiarato che l’età non può più essere usata come scudo per evitare responsabilità penali, sottolineando che i 16 e 17enni di oggi sono diversi rispetto a quelli di qualche decennio fa. Salvini ha affermato che chi commette un reato a quell’età non può nascondersi dietro la minore età.

All’indomani dell’ approvazione in Consiglio dei ministri delle nuove norme sull’imputabilità dei minori, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è soddisfatto: “Avere 16 o 17 anni oggi è diverso da quando li avevo io negli anni 90, e quindi onori e oneri: se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro la minore età, mettiamola così”. Il vicepremier lo ha detto ai microfoni de ‘Gli inascoltabili’ su Radio Roma Sound parlando del disegno di legge in materia di imputabilità del minore approvato ieri dal Consiglio dei ministri. “ Con questa norma si ribalta la situazione – spiega – si dà per scontato che a 14, 15, 16, 17 anni tu sei consapevole di quello che fai e delle conseguenze a meno che non venga dimostrato che non eri in grado di intendere e di volere, quindi si ribalta il principio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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