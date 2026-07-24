La Commissione europea ha annunciato che presenterà entro la fine dell’estate una proposta per limitare l’uso dei social media tra i minori. La decisione arriva dopo aver accusato TikTok di impostazioni dei profili che potrebbero mettere in pericolo i ragazzi. La misura mira a regolamentare l’utilizzo delle piattaforme social da parte dei minori e a prevenire rischi legati alla loro sicurezza online.

In attesa di presentare a fine estate la proposta per porre un freno all’utilizzo dei social media da parte dei minori, venerdì la Commissione europea ha inviato al social network TikTok i risultati preliminari di un'indagine in cui si afferma che gli account di minori sulla piattaforma non soddisfano gli standard di sicurezza richiesti dal Digital Services Act (DSA). La Commissione precisa che TikTok ha ora la possibilità di esaminare i documenti contenuti nei fascicoli d'indagine della Commissione e di rispondere per iscritto alle conclusioni preliminari della Commissione stessa. Parallelamente, verrà consultato il Comitato europeo per i servizi digitali (EBD). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su TikTok.

© Quotidiano.net - Minori e social, l’Europa mette sotto accusa TikTok. “Le impostazioni dei profili mettono in pericolo i ragazzi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo

Notizie e thread social correlati

L’Europa si muove per stringere l’accesso ai social per i minori: “Niente schermi sotto i 3 anni”L’Unione Europea sta valutando nuove regole per l’uso dei social media da parte dei minori.

Balogun graziato: la FIFA sotto accusa, Infantino e le pressioni che mettono a rischio il calcioLa FIFA ha sospeso la squalifica del centravanti statunitense Folarin Balogun, decisione annunciata dopo un intervento esterno.

Temi più discussi: Social e minori: oltre il limite d'età, consigli per proteggerli insieme; Francia prima in Europa: social network vietati ai minori di 15 anni e stop ai cellulari nelle scuole superiori; Ecco perché vietare i social ai minori è diventato necessario; Social media e minori: la proposta europea può essere la svolta.

L'Ue contesta a TikTok la sicurezza degli account dei minori. Il social: 'La tutela minori è nostro obiettivo, ci impegniamo a migliorarla. Sono oltre 50 le funzioni preimpostate per privacy e sicurezza' #ANSA x.com

Francia, approvata la legge: è il primo Paese europeo che vieta i social ai minori di 15 anniLa Francia diventa il primo Paese dell'Unione europea a vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni, un'iniziativa chiave dell'ultima fase del mandato del presidente. Cosa prevede la legge e qual ... iodonna.it

Social e minori, commissione Cultura dell’Eurocamera: Le aziende garantiscano la sicurezzaSocial e minori, la commissione Cultura al Parlamento europeo chiede piattaforme più sicure: Devono adattarsi al mondo reale ... eunews.it