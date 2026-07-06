La FIFA ha sospeso la squalifica del centravanti statunitense Folarin Balogun, decisione annunciata dopo un intervento esterno. La mossa solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’indipendenza delle procedure dell’organo mondiale. La sospensione avviene in un contesto di pressioni percepite sui vertici della FIFA, con critiche sulla gestione delle decisioni disciplinari. La decisione ha suscitato dubbi sulla credibilità dell’ente che regola il calcio internazionale.

La sospensione della squalifica al centravanti statunitense apre interrogativi su indipendenza e procedure dell’organo mondiale. La FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun e la decisione, resa pubblica dopo un intervento esterno, solleva dubbi profondi sulla credibilità dell’organo che governa il calcio mondiale. Questa non è solo una scelta disciplinare: è un segnale che mette in discussione l’imparzialità delle regole. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La decisione e il contesto. La sospensione della squalifica di Balogun — inflitta per un rosso diretto dopo il match USA?Bosnia — è stata formalizzata richiamando l’articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, che consente di sospendere l’esecuzione di una sanzione per un periodo di prova. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Balogun graziato: la FIFA sotto accusa, Infantino e le pressioni che mettono a rischio il calcio

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