L’Europa si muove per stringere l’accesso ai social per i minori | Niente schermi sotto i 3 anni

L’Unione Europea sta valutando nuove regole per l’uso dei social media da parte dei minori. La presidente della Commissione ha annunciato che non saranno consentiti schermi sotto i tre anni. Per le altre fasce di età, si pensa a un accesso graduale e differenziato. La proposta mira a regolare l’uso dei social per i bambini, con un’attenzione particolare alla tutela dei più piccoli.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha spiegato durante un punto stampa che serve una regolamentazione dedicata all'uso dei social da parte dei minori: "Dobbiamo valutare un accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d’età". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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