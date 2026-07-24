Il principio che anche i minorenni devono assumersi responsabilità delle proprie azioni è condiviso, poiché negare ogni colpa sarebbe considerato diseducativo e ingiusto per le vittime. La discussione si concentra sul fatto che la sicurezza non si garantisce solo con punizioni facili, ma anche attraverso interventi educativi e misure che favoriscano il rispetto delle leggi. La responsabilità penale dei minorenni resta un tema centrale nel dibattito sulla giustizia minorile.

“Il principio secondo cui anche un minorenne debba rispondere delle proprie azioni è condivisibile: negare ogni responsabilità sarebbe diseducativo e ingiusto anche nei confronti delle vittime. Ma responsabilizzare non significa equiparare un adolescente a un adulto”. Lo dice a LaSalute di LaPresse David Lazzari, psicologo della salute presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute Benèpsys, intervenendo sul ddl sull’imputabilità dei minori approvato in Consiglio dei ministri. Per Lazzari “il rischio culturale è che si trasmetta l’idea che la sicurezza dipenda soprattutto dalla maggiore facilità nel punire. La certezza e la... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minori e giustizia: “La sicurezza non dipende solo da punizioni facili”

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Commissioner Cohen presents a Proclamation declaring May as Problem-Solving Court Month

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