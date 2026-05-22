Tre sub finlandesi hanno concluso con successo un’operazione di salvataggio alle Maldive, portando a termine la missione di recupero di tre persone scomparse in grotta. I tre sub hanno riferito di aver lavorato in condizioni di massima sicurezza, consapevoli che in ambienti così pericolosi ogni errore può essere decisivo. Dopo tre giorni di attività, hanno confermato di aver raggiunto l’obiettivo e di aver riportato a casa i sub scomparsi, senza riportare ferite o incidenti.

“Ciao a tutti, siamo Sami, Jenni e Patrik. Dopo tre giorni operativi posso dire che abbiamo raggiunto la missione di riportare a casa i sub scomparsi ”. Con queste parole affidate a un video diffuso al termine delle operazioni, i tre sommozzatori finlandesi del team Dan Europe hanno certificato la conclusione della missione di recupero dei quattro subacquei italiani morti in una grotta dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Nel messaggio, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund (“difficile dire cosa è successo, spesso conta l’errore umano) e Patrik Grönqvist hanno voluto esprimere anche vicinanza alle famiglie delle vittime: “Vogliamo porgere le nostre condoglianze alle famiglie dei sub scomparsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo fatto il possibile in sicurezza, ma in grotta spesso tutto dipende da un errore umano”, la missione compiuta dei tre sub finlandesi alle Maldive

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He searched frantically for his missing wife with his disappointed adopted daughter.

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