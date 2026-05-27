La partita tra Fluminense e La Guaira si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30, nella sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores. La sfida non dipende solo dai risultati delle due squadre per determinare l’esito della qualificazione. La partita sarà visibile in streaming e sarà accompagnata da notizie, statistiche e probabili formazioni.

Fluminense-La Guaira è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Fluminense si è rimesso in carreggiata nell’ultima giornata, battendo 2-1 il Bolivar al Maracanà, ma quella vittoria – finora l’unica in questa Libertadores – rischia di non bastare per poter proseguire l’avventura nella massima competizione sudamericana. Il Tricolor Carica ha gli stessi punti dei boliviani (5), ma ha una peggior differenza reti negli scontri diretti (sconfitta per 2-0 in Boliva e successo per 2-1 in Brasile). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fluminense-La Guaira: non dipende solo da loro

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