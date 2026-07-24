Minerva – La Scuola su Netflix la nuova serie ambientata in un liceo militare Gallo | Disciplina con crepe e fragilità Uscita il 22 settembre

Da orizzontescuola.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Netflix è stata pubblicata il 22 settembre una nuova serie ambientata in un liceo militare. La scena si apre con la sveglia all’alba per l’alzabandiera, mentre i telefoni sono proibiti e gli abiti civili riposti negli armadietti. La città di Napoli fa da sfondo a un ambiente scolastico che mantiene rituali e regole tradizionali, con alcune crepe che rivelano fragilità nella disciplina.

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Suona la sveglia all'alba per l'alzabandiera; i telefoni cellulari vengono vietati rigorosamente e gli abiti civili spariscono negli armadietti. Napoli fa da sfondo a un ambiente educativo fermo nel tempo, pronto a debuttare il 22 settembre 2026 sulla piattaforma Netflix. La nuova serie televisiva composta da otto episodi intitolata Minerva - La Scuola porta la firma del regista Ivan Silvestrini ed è prodotta da Picomedia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Debutto di 'Minerva La Scuola' su Netflix Un Teen Drama Unico

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