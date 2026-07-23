Minerva – La Scuola | su Netflix con Massimiliano Gallo il teen drama ambientato in un liceo militare

Su Netflix arriva “Minerva – La Scuola”, un teen drama ambientato in un liceo militare. La serie si svolge nella Reggia di Portici, che rappresenta il principale scenario, con i suoi ambienti storici e il giardino botanico. La produzione include anche richiami alle rovine di Pompei ed Ercolano. Tra i protagonisti c’è un attore noto per il suo ruolo in produzioni italiane, che interpreta uno dei personaggi principali. La serie è composta da più episodi e si rivolge a un pubblico giovane.

C’è un edificio che fa da protagonista prima ancora degli attori. È la Reggia di Portici, con i suoi saloni borbonici, il verde del giardino botanico e l’eco di Pompei ed Ercolano sullo sfondo. A Villa Campolieto sono stati girati i sotterranei. Insieme hanno prestato le mura a Minerva – La Scuola, la nuova serie Netflix diretta da Ivan Silvestrini in uscita il 22 settembre, presentata in anteprima proprio lì, davanti ai ragazzi del Giffoni Film Festival. E in quelle stanze prende vita un mondo di regole, divise e silenzi: un liceo militare. Un posto dove il cellulare si usa pochi minuti al giorno e dove ti chiedono chi sei, prima ancora di cosa vuoi fare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Massimiliano Gallo: basta criticare i giovani!

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