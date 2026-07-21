Minerva – La Scuola debutta su Netflix dal 22 settembre | la serie teen drama presentata in anteprima al Giffoni Film Festival 2026

Dal 22 settembre, su Netflix, debutta “Minerva – La Scuola”, una serie teen drama in otto episodi. La produzione è di Picomedia, parte del gruppo Fremantle, e diretta da Ivan Silvestrini. La serie è stata presentata in anteprima al Giffoni Film Festival 2026.

Arriverà il 22 settembre, in esclusiva su Netflix, Minerva – La Scuola, la nuova serie teen drama in otto episodi prodotta da Picomedia, società del gruppo Asacha e parte di Fremantle, e diretta da Ivan Silvestrini. La serie è stata presentata oggi in anteprima nell’ambito del Giffoni Film Festival 2026, in programma dal 17 al 25 luglio. All’evento hanno partecipato il regista Ivan Silvestrini e i protagonisti Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Giulio Brizzi e Nicole Malaj, insieme agli attori Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi e Irene Maiorino. Per l’occasione è stato organizzato un tour itinerante nella Reggia di Portici (Napoli), principale location delle riprese insieme a Villa Campolieto di Ercolano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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