Millegradini al via le iscrizioni! Il 19 e 20 settembre Bergamo torna a scoprirsi passo dopo passo

Da ecodibergamo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le iscrizioni per l’edizione 2023 di “Millegradini” sono aperte. La camminata culturale si svolgerà il 19 e 20 settembre e coinvolgerà più di 60 luoghi di Bergamo. L’evento prevede percorsi tra storia e architettura, con gare anche in notturna. L’edizione di quest’anno è stata ampliata per essere più inclusiva rispetto alle precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Articolo. La camminata culturale più amata dai bergamaschi torna con oltre 60 luoghi da visitare, percorsi tra storia e bellezza, gare in notturna e un’edizione sempre più inclusiva. La maglia ufficiale sarà viola Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Si sono infatti aperte in queste giorni le iscrizioni alla «Millegradini», la manifestazione che da oltre quindici anni invita i bergamaschi e i visitatori a vivere la città con uno sguardo nuovo, salendo e scendendo tra scalette, vicoli e luoghi della cultura spesso nascosti o normalmente non accessibili al pubblico. L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre, quando Bergamo tornerà a trasformarsi in un grande percorso diffuso tra storia, arte, sport e partecipazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

millegradini al via le iscrizioni il 19 e 20 settembre bergamo torna a scoprirsi passo dopo passo
© Ecodibergamo.it - «Millegradini», al via le iscrizioni! Il 19 e 20 settembre Bergamo torna a scoprirsi passo dopo passo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A settembre torna il summer camp “S-Passo al Museo”A settembre riprende il summer camp “S-Passo al Museo”, che si svolgerà per due settimane.

“Passo dopo passo tra le orme dei Giganti”: il Politi accoglie i nuovi studenti alla Valle dei TempliNella Valle dei Templi si è svolta un’iniziativa dedicata agli studenti del liceo Politi, intitolata “Passo dopo passo: tracciamo il futuro tra le...

millegradini al via le iscrizioniMillegradini, al via le iscrizioni! Il 19 e 20 settembre Bergamo torna a scoprirsi passo dopo passoI l conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Si sono infatti aperte in queste giorni le iscrizioni alla Millegradini, la manifestazione che da oltre quindici anni invita i bergamaschi e i visit ... ecodibergamo.it

Millegradini, 60 luoghi culturali da esplorare. Sono aperte le iscrizioniSi scaldano i motori di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: sabato 20 e domenica 21 settembre torna la Millegradini, camminata culturale che da oltre un decennio conquista il cuore di ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web