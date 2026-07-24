Le iscrizioni per l’edizione 2023 di “Millegradini” sono aperte. La camminata culturale si svolgerà il 19 e 20 settembre e coinvolgerà più di 60 luoghi di Bergamo. L’evento prevede percorsi tra storia e architettura, con gare anche in notturna. L’edizione di quest’anno è stata ampliata per essere più inclusiva rispetto alle precedenti.

Articolo. La camminata culturale più amata dai bergamaschi torna con oltre 60 luoghi da visitare, percorsi tra storia e bellezza, gare in notturna e un’edizione sempre più inclusiva. La maglia ufficiale sarà viola Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Si sono infatti aperte in queste giorni le iscrizioni alla «Millegradini», la manifestazione che da oltre quindici anni invita i bergamaschi e i visitatori a vivere la città con uno sguardo nuovo, salendo e scendendo tra scalette, vicoli e luoghi della cultura spesso nascosti o normalmente non accessibili al pubblico. L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre, quando Bergamo tornerà a trasformarsi in un grande percorso diffuso tra storia, arte, sport e partecipazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - «Millegradini», al via le iscrizioni! Il 19 e 20 settembre Bergamo torna a scoprirsi passo dopo passo

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