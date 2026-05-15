Passo dopo passo tra le orme dei Giganti | il Politi accoglie i nuovi studenti alla Valle dei Templi

Nella Valle dei Templi si è svolta un’iniziativa dedicata agli studenti del liceo Politi, intitolata “Passo dopo passo: tracciamo il futuro tra le orme dei Giganti”. L’evento ha avuto lo scopo di accogliere i nuovi ragazzi e ragazze che hanno deciso di iniziare il loro percorso scolastico in questa scuola. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti in un momento di presentazione e di orientamento all’interno di uno dei siti archeologici più noti della regione.

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