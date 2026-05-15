Passo dopo passo tra le orme dei Giganti | il Politi accoglie i nuovi studenti alla Valle dei Templi

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Valle dei Templi si è svolta un’iniziativa dedicata agli studenti del liceo Politi, intitolata “Passo dopo passo: tracciamo il futuro tra le orme dei Giganti”. L’evento ha avuto lo scopo di accogliere i nuovi ragazzi e ragazze che hanno deciso di iniziare il loro percorso scolastico in questa scuola. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti in un momento di presentazione e di orientamento all’interno di uno dei siti archeologici più noti della regione.

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Sarà la Valle dei Templi ad accogliere i futuri studenti del liceo Politi in occasione dell’iniziativa “Passo dopo passo: tracciamo il futuro tra le orme dei Giganti”, organizzata per dare il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze che hanno scelto di intraprendere il proprio percorso scolastico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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