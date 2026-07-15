a settembre torna il summer camp s passo al museo

Notizia in breve

A settembre riprende il summer camp “S-Passo al Museo”, che si svolgerà per due settimane. L’attività è rivolta ai giovani e prevede laboratori di arte, creatività e visite sul territorio. È organizzato dalla Regione Toscana come parte del progetto “S-Passo al Museo”. L’iniziativa si svolgerà in diverse location e si rivolge a bambini e ragazzi interessati a esplorare culture e luoghi attraverso attività educative e artistiche.