A settembre torna il summer camp S-Passo al Museo
A settembre riprende il summer camp “S-Passo al Museo”, che si svolgerà per due settimane. L’attività è rivolta ai giovani e prevede laboratori di arte, creatività e visite sul territorio. È organizzato dalla Regione Toscana come parte del progetto “S-Passo al Museo”. L’iniziativa si svolgerà in diverse location e si rivolge a bambini e ragazzi interessati a esplorare culture e luoghi attraverso attività educative e artistiche.
Arezzo, 15 luglio 2026 – Due settimane tra arte, creatività e scoperta del territorio. Con l'arrivo di settembre torna il summer camp organizzato nell'ambito del progetto “S-Passo al Museo” promosso dalla Regione Toscana. Il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno accoglieranno nuovamente bambine e bambini per due settimane dedicate all’arte, alla creatività e alla scoperta del territorio. Il campus rappresenta un'occasione speciale per vivere i musei come luoghi di incontro, sperimentazione e crescita, attraverso un ricco programma di atelier creativi, laboratori artistici e attività pensate per stimolare la curiosità, la fantasia e l'espressività dei più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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