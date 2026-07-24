Milla al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Como

Il nuovo centrocampista del Como, Luis Milla, è stato presentato con una quotazione che riflette le sue recenti prestazioni. Nell'ultima stagione in Liga, ha totalizzato un numero di assist superiore a quasi tutti i suoi compagni, escluso Yamal. Il club ha acquistato il giocatore dallo Getafe per 6 milioni di euro. Milla, nato nel 1994, si è unito alla squadra di Fabregas come uno degli ultimi rinforzi.

Nell’ultima stagione in Liga, per numero di assist, soltanto Yamal ha fatto meglio di Luis Milla. Il centrocampista spagnolo classe ’94 è uno degli ultimi rinforzi del Como di Fabregas: il club lo ha prelevato dal Getafe per 6 milioni di euro. Nello scorso campionato ha servito ben 10 passaggi vincenti ai compagni, il fenomeno del Barcellona si è fermato a quota 12. “Luis è un giocatore con una grande comprensione del gioco. Ci garantisce controllo, qualità ed esperienza a centrocampo, ma soprattutto possiede la personalità e l’ambizione che cerchiamo – ha detto di lui l’allenatore spagnolo -. Aiuterà la squadra in molti modi, sia con la palla che senza, e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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