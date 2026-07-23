Liberali al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Como

Mattia Liberali, centrocampista classe 2007, ha giocato con il Catanzaro nella scorsa stagione di Serie B, contribuendo con 4 gol e 4 assist in 29 partite. È stato uno dei protagonisti della squadra che ha raggiunto la finale playoff contro il Monza. Ora è stato inserito nel team del Como, con quotazioni e statistiche aggiornate per il fantacalcio.

Mattia Liberali è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima stagione di Serie B. Il trequartista classe 2007 si è messo in mostra con il Catanzaro di Aquilani, arrivato in finale playoff contro il Monza, collezionando 4 gol e 4 assist in 29 presenze. Cesc Fabregas lo ha tenuto d’occhio e in estate il Como ha subito piazzato l’affondo decisivo assicurandosi il giocatore a titolo definitivo per 6 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili del Milan (che ha incassato il 50% del suo cartellino sulla rivendita), il 19enne avrà l’opportunità di debuttare anche in Champions League. Liberali sarà un jolly per l’allenatore: può agire da alternativa a Nico Paz, ma anche conviverci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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