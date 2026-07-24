Milano violentata mentre fa jogging | arrestato un 25enne

A Milano, una donna è stata aggredita e violentata mentre faceva jogging nel Parco delle Cave. Un uomo di 25 anni, cittadino egiziano con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è stato arrestato. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe sorpreso la donna lungo il percorso e l’avrebbe scaraventata a terra prima di aggredirla. La vittima ha riportato ferite e traumi, mentre l’arrestato è stato portato in custodia. La polizia sta proseguendo le verifiche per chiarire meglio quanto accaduto.

Episodio di violenza sessuale a Milano. Una donna è stata aggredita e violentata mentre faceva jogging al Parco delle Cave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto aggressore, un cittadino egiziano di 25 anni con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l'avrebbe sorpresa lungo il percorso e scaraventata a terra. A dare l'allarme è stata una passante che stava passeggiando con il cane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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