Milano arrestato un 26enne | aveva violentato una donna mentre faceva jogging al parco

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Milano dopo aver violentato una donna mentre correva nel parco. L'episodio risale al 4 luglio scorso e si è verificato nella periferia della città. La polizia ha catturato il sospetto e lo ha portato in caserma. La vittima aveva riferito di essere stata aggredita durante l’attività fisica all’aperto.

È stato arrestato l’uomo che il 4 luglio scorso ha violentato una donna mentre faceva jogging in un parco, nella periferia di Milano. Si tratta di un 26enne di origine straniera. La donna, una 45enne, si sarebbe difesa mordendo la sua mano. Così è riuscita a metterlo in fuga. “Sono stata aggredita da un uomo sulla pista ciclabile”, aveva raccontato la donna agli inquirenti e ai soccorritori. L’allarme era scattato intorno alle 12:50 in via Marcora, sul percorso ciclo-pedonale. Qui sarebbe avvenuta l’aggressione mentre la donna, originaria dell’Est Europeo e residente a Pieve Emanuele, era intenta a fare jogging. Il 26enne l’avrebbe scaraventata a terra prima di iniziare a palpeggiarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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