Un uomo di 25 anni di origine egiziana è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito una donna mentre faceva jogging nel Parco delle Cave. Le telecamere di sorveglianza hanno fornito immagini decisive che hanno portato all’arresto. Secondo quanto accertato, l’uomo ha spinto la donna a terra, le è saltato addosso e le ha tappato la bocca con la mano.

L’ha aggredita mentre faceva jogging al Parco delle Cave, periferia ovest di Milano. Poi l’ha spinta a terra, le è saltato addosso e le ha tappato la bocca con la mano. A quel punto sono iniziati gli abusi. Martedì 21 luglio gli agenti della squadra Mobile hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale nei confronti del presunto responsabile, un 25enne egiziano regolare in Italia. L’uomo è stato rintracciato in strada nel quartiere di San Siro, nei pressi del commissariato di zona. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 19 dello scorso 4 luglio. La runner, dopo essere stata aggredita, buttata a terra e aver subito abusi era riuscita a scappare mordendo la mano dell’aggressore. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, violentata mentre fa jogging al Parco delle Cave: arrestato un 25enne egiziano, decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza al Parco delle Cave, 39enne palpeggiata mentre fa jogging: “Bloccata con un pretesto”Una donna mentre faceva jogging nel Parco delle Cave è stata palpeggiata da un uomo di 39 anni, che si è avvicinato con un pretesto, chiedendole...

Leggi anche: Milano, arrestato un 26enne: aveva violentato una donna mentre faceva jogging al parco

Temi più discussi: La ragazza di 16 anni stuprata al parco a Milano, l’indagato si difende davanti al gip: Nessuna violenza, lei era consenziente; Conosciuto sui social, poi l'incontro nel parco: 16enne violentata a Milano da un 22enne; Sedicenne stuprata a Milano da un ragazzo conosciuto su Instagram; Violenza sessuale a Milano, 16enne in lacrime dopo lo stupro: preso dopo mesi il 22enne conosciuto sui social.

Milano, violentata mentre fa jogging al Parco delle Cave: arrestato un 25enne egiziano, decisive le immagini delle telecamere di sorveglianzaL’ha aggredita mentre faceva jogging al Parco delle Cave, periferia ovest di Milano. Poi l’ha spinta a terra, le è saltato addosso e le ha tappato la bocca con la mano. A quel punto sono iniziati gli ... milano.corriere.it

Violentata mentre fa jogging in un parco, si difende anche a morsi: arrestato uomo di 26 anniL’aggressione è avvenuta lo scorso 4 luglio, al Parco delle Cave. La donna si è difesa con tute le sue forze, anche mordendo l’uomo a una mano, mettendolo in fuga. Il 26enne è poi stato individuato ... milano.repubblica.it