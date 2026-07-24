Milano uomo trovato con una profonda ferita al torace | è grave

Un uomo di 49 anni è stato trovato con una ferita al torace poco prima della mezzanotte in via Ludovico Montegani, periferia di Milano. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace in via Ludovico Montegani, alla periferia di Milano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni. Per ricostruire quanto accaduto è intervenuta anche la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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