Notte di violenza | giovane trovato con una profonda ferita alla testa è gravissimo

Un giovane di 29 anni è stato trovato con una ferita profonda alla testa e si trova in condizioni gravissime all’ospedale di Empoli. È stato rinvenuto nella notte a Certaldo.

Certaldo, 5 giugno 2026 – Notte di violenza a Certaldo. Un giovane di 29 anni si trova ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Giuseppe di Empoli dopo essere stato rinvenuto con gravissime ferite alla testa. Notte di violenza alla stazione di Certaldo. Tutto è successo nella tarda serata di ieri, giovedì 4 giugno, nei pressi della stazione ferroviaria di Certaldo. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando un passante che attraversava il sottopasso ferroviario ha notato il giovane gravemente ferito. Il passante ha subito allertato il 112. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il 29enne di nazionalità tunisina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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