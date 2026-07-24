Milano un uomo a terra con una profonda ferita al torace | è grave indaga la polizia

Un uomo di 49 anni è stato trovato a terra con una ferita profonda al torace in via Ludovico Montegani, periferia sud di Milano, poco prima della mezzanotte. È stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale.

Milano – Un uomo di 49 anni è stato trovato con una profonda ferita al torace poco prima della mezzanotte in via Ludovico Montegani, alla periferia sud di Milano, ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Oltre all'intervento degli operatori del 118, che hanno portato l'uomo in ospedale, per chiarire quanto è accaduto è intervenuta la Polizia di Stato che si occupa delle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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