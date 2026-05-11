Uomo a terra in una pozza di sangue donna ferita al volto | coppia accoltellata in via Brogeda a Como
Sabato sera a Como si è verificata una lite sul lungolago al Tempio Voltiano, che si è trasformata in un'aggressione con coltellate in via Brogeda. Due persone sono state ferite: un uomo si trovava a terra in una pozza di sangue e una donna aveva ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.
Sabato sera di sangue a Como, dove una lite scoppiata poco prima sul lungolago al Tempio Voltiano è degenerata in una violenta aggressione a coltellate in via Brogeda. Qui un uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue, mentre una donna aveva il volto ferito e sporco di sangue. Per.🔗 Leggi su Quicomo.it
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