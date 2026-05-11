Uomo a terra in una pozza di sangue donna ferita al volto | coppia accoltellata in via Brogeda a Como

Sabato sera a Como si è verificata una lite sul lungolago al Tempio Voltiano, che si è trasformata in un'aggressione con coltellate in via Brogeda. Due persone sono state ferite: un uomo si trovava a terra in una pozza di sangue e una donna aveva ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

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