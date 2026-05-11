Paura in via Gola a Milano uomo ridotto in fin di vita a coltellate | indaga la polizia

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni è stato ferito gravemente a coltellate in via Emilio Gola, zona Navigli a Milano, poco prima delle 15 di lunedì. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la vittima in ospedale. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sull’identità dell’autore.

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Un uomo di 34 anni è stato accoltellato in pieno giorno a Milano. L'aggressione, violentissima, è avvenuta in via Emilio Gola, in zona Navigli, poco prima delle 15 di lunedì.Uomo accoltellato in via GolaL'allarme è scattato all'altezza del civico 23, un tratto di strada noto per la presenza di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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