Paura in via Gola a Milano uomo ridotto in fin di vita a coltellate | indaga la polizia

Un uomo di 34 anni è stato ferito gravemente a coltellate in via Emilio Gola, zona Navigli a Milano, poco prima delle 15 di lunedì. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la vittima in ospedale. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sull’identità dell’autore.

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