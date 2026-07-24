Milano ora Calabresi dice sì alle primarie e spariglia le carte nel centrosinsitra Fallito il progetto Cottarelli con Fi Azione sposa il giornalista

Mario Calabresi ha deciso di partecipare alle primarie nel centrosinistra, rompendo con le sue precedenti richieste di un candidato unitario senza votazioni. Fino a pochi giorni fa, aveva detto che avrebbe accettato solo se fosse stato scelto senza primarie. La sua scelta cambia gli equilibri politici, dopo il fallimento dell’accordo tra il centrodestra e Fi e il ritiro del progetto Cottarelli. Ora, Azione sostiene la candidatura di Calabresi.

Fino a pochi giorni fa sembrava una candidatura impossibile. Non perché Mario Calabresi non fosse interessato a correre per Palazzo Marino, ma perché aveva posto al centrosinistra una condizione chiarissima: “se mi volete, devo essere il candidato unitario di tutti e, soprattutto, niente primarie”. Adesso, invece, qualcosa è cambiato. “Sindaco di Milano? Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte”, ha dichiarato mercoledì sera. E subito dopo ha aggiunto la frase che cambia lo scenario: “ Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte “. Tradotto: se il percorso prevede anche le primarie, Calabresi non sembra più intenzionato a escluderle a priori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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