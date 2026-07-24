Milano nascondeva la cocaina nelle statuette religiose | arrestato
Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver nascosto 107 grammi di cocaina in statuette religiose. La Polizia ha trovato la droga in un altarino all’interno del suo appartamento in via Antonio Lissoni. Durante le operazioni sono stati sequestrati anche altri quattro involucri di sostanza stupefacente. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali attività di spaccio.
La Polizia ha scoperto in un altarino una busta con 107 grammi di sostanza stupefacente. Nell'appartamento di via Antonio Lissoni sequestrati anche 4.000 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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