A 20 anni, una giovane donna ha acquistato la sua prima casa, dopo aver superato accuse di essere tirchia da parte degli amici. La ragazza ha raccontato di aver raggiunto questo obiettivo nonostante le critiche, senza fornire dettagli sui metodi utilizzati. La notizia si concentra sulla sua capacità di comprare un immobile a questa età, senza approfondire ulteriori aspetti del percorso o delle strategie adottate.

Sicuramente avrà perso nel suo breve percorso di vita tanti amici, ma ora può orgogliosamente sfoggiare a soli 20 anni la sua prima casa acquistata. Una giovane donna di Billericay, nell’Essex, è riuscita a comprare un monolocale, dimostrando che la disciplina finanziaria può trasformare i sogni in realtà. Come riporta il Mirror, Tia Cordery veniva spesso derisa dai suoi coetanei per le sue abitudini di risparmio, ha iniziato il suo percorso verso l’indipendenza abitativa all’età di 16 anni, quando ha intrapreso un apprendistato professionale. Sin dai primi mesi di lavoro, la giovane ha adottato una strategia finanziaria rigorosa, destinando una quota significativa del proprio stipendio a un conto di risparmio dedicato, rinunciando consapevolmente alle spese tipiche della sua età, come serate con gli amici e attività sociali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I miei amici mi hanno sempre detto che sono tirchia. Invece a 20 anni ho già acquistato la mia prima casa. Ecco come ci sono riuscita”: la storia di Tia Cordery

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AMICI MI HANNO BRUCIATO I CAPELLI a casa di STELLA!! - by Charlotte M.

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