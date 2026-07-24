Milano banlieue marocchino 49enne accoltellato al torace nella notte in via Montegani è grave in fuga l' aggressore - VIDEO

Una chiamata al 112 è arrivata pochi minuti prima della mezzanotte. In via Montegani, all’altezza del civico 22, le forze dell’ordine hanno trovato un uomo di 49 anni, cittadino marocchino con precedenti, ferito al torace da un’arma da taglio. È in condizioni gravi. L’aggressore è fuggito.

La chiamata al 112 è arrivata pochi minuti prima della mezzanotte. In via Lodovico Montegani, all’altezza del civico 22, le volanti dell’Upg hanno trovato a terra un uomo di 49 anni, cittadino marocchino con precedenti, ferito da un’arma da taglio Grave episodio di violenza nella tarda serata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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