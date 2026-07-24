Un uomo di 49 anni è stato accoltellato al petto in via Montegani, periferia sud di Milano, intorno a mezzanotte. Trasportato in ospedale in condizioni gravi, l’aggressore è fuggito subito dopo l’attacco. La polizia sta svolgendo le indagini e non ci sono ancora dettagli sui motivi dell’aggressione. La vittima è originaria del Marocco.

La coltellata al petto e la corsa d’urgenza in ospedale. A terra - in via Montegani, periferia sud di Milano - c’è un uomo di 49 anni originario del Marocco. Sul caso indaga la polizia. Chi l’ha colpito è fuggito prima dell’arrivo degli investigatori. Che ora stanno acquisendo i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona nella speranza che abbiano «pizzicato» l’aggressore. Andranno anche chiarite le ragioni che hanno portato all’accoltellamento. Il tutto è successo poco prima della mezzanotte di giovedì. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica oltre alle volanti degli agenti. La vittima è stata portata al pronto soccorso del Niguarda, dov’è stato sottoposto a più trasfusioni di sangue. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, 49enne accoltellato in strada in via Montegani intorno a mezzanotte: ferito gravemente, l'aggressore è fuggito

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