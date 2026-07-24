Un uomo di 49 anni è stato trovato gravemente ferito al torace intorno a mezzanotte in via Montegani, periferia sud di Milano. È stato portato in ospedale in codice rosso. L’aggressore è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni o eventuali telecamere nella zona. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

La profonda ferita al petto e la corsa d’urgenza in ospedale. A terra - in via Montegani, periferia sud di Milano - c’è un uomo di 49 anni originario del Marocco. Sul caso indaga la polizia. Chi l’ha colpito, probabilmente con un coccio di bottiglia, è fuggito prima dell’arrivo degli investigatori. Che ora stanno acquisendo i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona nella speranza che abbiano «pizzicato» l’aggressore. Andranno anche chiarite le ragioni che hanno portato all’accoltellamento. Il tutto è successo poco prima della mezzanotte di giovedì. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica oltre alle volanti degli agenti. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, 49enne trovato con profonda ferita al torace intorno a mezzanotte in via Montegani: è grave, l'aggressore è fuggito

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Milano, uomo trovato con una profonda ferita al torace: è graveUn uomo di 49 anni è stato trovato con una ferita al torace poco prima della mezzanotte in via Ludovico Montegani, periferia di Milano.

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