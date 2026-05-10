Venezia indagini su violenza sessuale | aggredita una minorenne in casa

A Venezia sono in corso indagini relative a un episodio di violenza sessuale che ha coinvolto una minorenne in una abitazione. Secondo le informazioni disponibili, l'aggressore avrebbe agito mentre il convivente era assente. Restano aperte le domande su come abbia avuto accesso alla casa con un bambino presente e sull’identità della persona accusata di aver approfittato dell’assenza del marito. La polizia sta ascoltando testimoni e raccogliendo elementi per chiarire i fatti.

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? Domande chiave Come ha fatto l'aggressore a colpire con il bambino presente?. Chi è il convivente accusato di aver approfittato dell'assenza del marito?. Perché la politica locale parla di un mercato nero degli alloggi?. Quali prove cliniche confermeranno la ricostruzione della giovane vittima?.? In Breve Attivato protocollo 2024 con unità di Ginecologia, Medicina legale e Malattie infettive.. Anna Maria Cisint e Alex Bazzaro denunciano criticità su subaffitti e ospitalità impropria.. Indagini carabinieri su appartamento veneziano con presenza di neonato durante l'aggressione.. Politici locali collegano l'episodio a fenomeni di mercato nero abitativo a Monfalcone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, indagini su violenza sessuale: aggredita una minorenne in casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Violenza sessuale su una minorenne, condannato e arrestato un parente di Agrigento Violenza sessuale su una minorenne ricoverata, arrestato operatore socio sanitario a PozzuoliI carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario: si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale pluriaggravato su una minorenne durante... Argomenti più discussi: Poliziotto della questura di Venezia arrestato per violenza sessuale; Poliziotto della questura di Venezia arrestato per violenza sessuale; Poliziotto agli arresti domiciliari per violenza sessuale; Poliziotto della Questura di Venezia arrestato per violenza sessuale.