Gatto trovato gravemente ferito con un cavo stretto intorno al corpo | Che crudeltà farò denuncia FOTO

Un gatto è stato ritrovato con ferite gravi, con un cavo, probabilmente il filo del freno di una bicicletta, stretto attorno al collo e fissato con nastro adesivo, impedendogli di liberarsi. La scoperta è avvenuta in un'area urbana, e la persona che lo ha trovato ha dichiarato che intende presentare una denuncia per quanto accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno e richiesta di approfondimenti sulle responsabilità.

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Un gatto gravemente ferito, con un cavo, forse il filo del freno di una bicicletta, stretto molto forte attorno al collo e fissato con il nastro adesivo, cosicché non potesse allentarsi. Inoltre, una serie di traumi e ferite compatibili con “colpi” come pedate o bastonate. È la denuncia di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate A Milano un 25enne è rimasto gravemente ferito in un incidente: trovato a terra da un automobilistaIncidente stradale tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie, che si trova nel quartiere Lorenteggio, a Milano. Quasi metà corpo ustionato, come sta il 19enne ferito gravemente nell'incidente sul lavoroRestano stabili le condizioni del ragazzo di 19 anni ricoverato in condizioni critiche al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: FOTO - Trovato gatto gravemente ferito: Che crudeltà; Micio preso a fucilate, rabbia e indagini. Micio preso a fucilate, rabbia e indaginiUn gatto è stato ferito gravemente da numerosi colpi di piombo da caccia in via Levà a Marostica (Vicenza), in un episodio che ha suscitato forte indignazione nella comunità locale. L’animale sarebbe ... polesine24.it Idro, gatto colpito da piombini: rischia di perdere la vistaTornato a casa dopo una notte fuori, il micio aveva il muso crivellato di pallini di piombo. Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri. quibrescia.it Dallapartedeglianimali. . ELIO è un #gatto di due anni trovato per strada con la sorellina. Recuperato e messo in sicurezza, ha bisogno di una famiglia che lo ami e gli dia il tempo necessario a fargli riacquistare fiducia nell’essere umano. Per lui chiamate Oasi - facebook.com facebook