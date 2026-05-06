Aggredito e accoltellato per strada a Milano | ferito con un fendente alla spalla

Martedì 5 maggio, un uomo di 47 anni è stato ferito con un colpo di coltello alla spalla durante un'aggressione avvenuta in strada a Milano. Dopo essere stato accoltellato, si è recato in ospedale per le cure. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando testimoni e eventuali telecamere nella zona. Non sono state rese note altre dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

L’aggressione e il fendente, poi la corsa in ospedale. Un uomo di 47 anni è stato accoltellato in strada a Milano nella serata di martedì 5 maggio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.L’aggressioneTutto è accaduto poco dopo le 20 in via Costantino Baroni (zona Gratosoglio).🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Aggredito con lo spray urticante e poi accoltellato alla schiena: ferito un 42enneReggio Emilia, 21 marzo 2026 – È stato prima colpito con lo spray urticante al volto e poi accoltellato alla schiena, ma è riuscito a chiamare i...

Leggi anche: Napoli, accoltellato a 19 anni per una sigaretta: ferito alla spalla

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Aggressione a Milano, 14enne accoltellato alla schiena e alla testa: è grave; Follia fuori da un locale della movida: sedicenne pestato dal branco per un accendino negato; Ragazzino di 14 anni aggredito e ferito con un coccio di bottiglia in strada a Milano: è grave a Niguarda.

Aggredito e accoltellato per strada a Milano: ferito con un fendente alla spallaL’aggressione e il fendente, poi la corsa in ospedale. Un uomo di 47 anni è stato accoltellato in strada a Milano nella serata di martedì 5 maggio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della ... milanotoday.it

Aggredita e accoltellata per strada a Milano, ragazza finisce in ospedaleÈ successo in via Costantino Baroni a Milano nella serata di lunedì 27 aprile. Ferita una ragazza di 28 anni. Indaga la polizia ... milanotoday.it

Un infermiere aggredito a coltellate davanti al pronto soccorso del Cardarelli: si cerca i due aggressori. - facebook.com facebook

L' #1maggio 2008 #NicolaTommasoli venne barbaramente aggredito a Porta Leoni, nel pieno centro di #Verona. Tutto per una sigaretta negata.Aveva 29 anni: morì pochi giorni dopo in ospedale.Gli autori del pestaggio erano cinque, tutti appartenenti all’estre x.com