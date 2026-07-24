milan ufficiale anche il rinnovo di comotto

Il Milan ha annunciato il rinnovo del contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con un’opzione per un ulteriore anno. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del club. Non sono stati forniti dettagli economici o altre informazioni sui termini dell’accordo.

Come comunicato dai rossoneri in una nota sul proprio sito ufficiale, "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 202526 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze.Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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