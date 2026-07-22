Il Milan ha avviato il rinnovo di contratto con Modric, Comotto e Camarda. Leao non è più in Turchia, dove era stato visto di recente. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti sui trasferimenti e le trattative in corso. La società sta definendo le operazioni per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Rimangono aperte le trattative per alcuni giocatori, mentre altre conferme sono già state ufficializzate.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 21 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Acquistati Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, investendo oltre 100 milioni di euro, il Milan - che a giorni siglerà ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modri? - si è momentaneamente fermato. I dirigenti sono consapevoli che al nuovo allenatore, Rúben Amorim, servono almeno 4-5 innesti di qualità per poter far rendere al meglio il Milan con il suo 3-4-2-1 e continuano a seguire vari profili sul mercato internazionale ( Pierre-Emile Højbjerg per il centrocampo, K?nstantinos Karetsas per la trequarti, tanto per citarne un paio), ma prima andrà sfoltito l'organico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Modri?, Comotto e Camarda, arriva il rinnovo. Leao in Turchia?

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Mercato milan Ruben amorim blinda camarda rinnovo shock e la mossa a sorpresa di zaniolo!

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