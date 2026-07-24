Il Milan sta lavorando per rinforzare la rosa, con possibilità di una svolta per Rafael Leão e Santiago Giménez. La società ha avanzato richieste a un dirigente di alto livello, mentre si monitora anche la situazione di un calciatore con il nome Karetsas. La trattativa per i due attaccanti potrebbe portare a cambiamenti nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sulle tempistiche delle operazioni.

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: possibile svolta per il futuro di Rafael Leão e Santiago Giménez. Karetsas resta nel mirino. Summit di mercato tra Cardinale e Amorim: il punto. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. promowebapp Leão apre alla Turchia. Rafael Leão resta in uscita dal Milan: l'ala rossonera può essere 'sacrificata' per portare un grande incasso. Come scrive La Gazzetta dello Sport il Fenerbahçe è pronto a fare sul serio per il numero 10 del Milan: l'offerta al calciatore è molto alta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, svolta per Leão e Santiago Giménez. Le richieste di Amorim a Cardinale. Occhio a Karetsas

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Santiago Giménez podría regresar este fin de semana con el Milan a la acción en la Serie A de Italia

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