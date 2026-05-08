Il Milan ha stabilito i prezzi di mercato per Nkunku e Giménez, due giocatori sul mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Claudio Raimondi durante una trasmissione di SportMediaset, l'intera linea offensiva del club potrebbe essere messa in vendita. Raimondi ha anche sottolineato l'attenzione su Leão, che si trova attualmente in Italia. La situazione riguardo alle trattative di mercato sta suscitando molte attenzioni tra gli addetti ai lavori.

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: non solo possibili colpi, ma spazio anche alle possibili cessioni, specialmente in attacco. Ultime novità degli scorsi giorni sul possibile futuro di Rafael Leão. Il portoghese sta faticando molto nel 3-5-2 di Allegri come prima punta, tanto che non trova il gol da Cremonese-Milan dei primi di marzo. Discorso simile per quanto riguarda anche altri attaccanti rossoneri: Pulisic non ha segnato mai nel 2026, Nkunku non segna da Bologna-Milan e Santiago Giménez non ha proprio trovato in gol in stagione in Serie A. Tutti potrebbero essere in partenza: come riporta il giornalista Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, per Nkunku il Milan vorrebbe incassare 40 milioni di euro, anche se più probabile che possano arrivare offerte sui 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tutti in vendita: fissati i prezzi per Nkunku e Giménez. Raimondi: “Occhio a Leão in Italia”

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