Il Milan ha iniziato la preparazione stagionale a Milanello sotto la guida di Ruben Amorim. La giornata è culminata con un allenamento aperto al pubblico. Nel frattempo, il club ha organizzato un incontro con il proprietario, il cui esito potrebbe influenzare il mercato. Le prime richieste tattiche di Amorim sono state annunciate, mentre si attendono eventuali sviluppi sul fronte delle operazioni di mercato.

Primo giorno di raduno per il Milan a Milanello: i rossoneri, guidati da Ruben Amorim, hanno chiuso la giornata con l'allenamento aperto al pubblico ( qui le notizie LIVE di Pianeta Milan ). Dopo una serie di esercitazioni, l'allenatore portoghese ha fatto giocare un paio di partitelle interessanti ( qui le nostre sensazioni a riguardo ). promowebapp Gli schieramenti della prima partitella e gli esperimenti tattici di Amorim. Come scrive La Gazzetta dello Sport, questi sono stati gli schieramenti messi in campo: Odogu, Gila e Pavlovic, Chukwueze, Comotto, Fofana e Bartesaghi in mezzo, Ossola e Nkunku dietro Kostic. In bianco (in dieci) i difensori Tomori, Gabbia e Terracciano, i centrocampisti Athekame, Ricci e Musah, Loftus-Cheek e Guernier alle spalle di Camarda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, le prime richieste tattiche di Amorim. E occhio al mercato: summit con Cardinale. Il punto

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Su #Tomori si sono mosse #leeds, #fulham, #everton, #astonvilla e #sunderland. Non conosco le richieste esatte del #Milan ma le prime offerte da 14mln sono state ritenute basse. Credo bisognerà arrivare almeno a 18mln. x.com

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