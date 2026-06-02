Il Milan sta delineando il calendario del precampionato estivo per la stagione 2026-27. Mentre la società lavora per completare la nuova area tecnica e ingaggiare il prossimo allenatore, l'agenda delle amichevoli internazionali prende forma. Come appreso dalla nostra redazione, l'esordio del precampionato rossonero dovrebbe andare in scena il 25 luglio a Glasgow. Ad attendere il Diavolo ci sarà il Celtic neocampione di Scozia. Dopo la trasferta scozzese, il Milan volerà in Australi, più precisamente a Perth, località che l'anno scorso finì al centro delle polemiche per la sfida contro il Como. Qui la squadra affronterà prima il Perth Glory, già battuto per 9-0 la scorsa estate, e poi l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, spunta la data della prima amichevole estiva: l’avversario sarà il Celtic

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